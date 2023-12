Addex Therapeutics Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Addex Therapeutics liegt aktuell bei 206,68, was 229 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Addex Therapeutics geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus laut unserer Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Addex Therapeutics eine Performance von -65,04 Prozent, was einer Underperformance von -73,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Addex Therapeutics-Aktie liegt bei 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet, da der RSI-Wert bei 58,2 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Addex Therapeutics.