Addex Therapeutics Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Addex Therapeutics":

Die technische Analyse der Addex Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,09 CHF liegt. Der Aktienkurs ging bei 0,045 CHF aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,05 CHF, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Addex Therapeutics-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 206,68 auf, was 239 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher in fundamentalen Analysen ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Addex Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,27 Prozent erzielt, was 57,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 2,96 Prozent, jedoch liegt die Addex Therapeutics-Aktie aktuell 57,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Addex Therapeutics-Aktie mit 0 Prozent 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Biotechnologie" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2% aufweist, wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.