Addex Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Addex Therapeutics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -81,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,44 Prozent verzeichnet, liegt Addex Therapeutics mit 77,67 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Addex Therapeutics eher neutral diskutiert, und es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 21,1 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 CHF weist eine Abweichung von +18 Prozent zum aktuellen Kurs (0,0826 CHF) auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,07 CHF um 18 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.