Addex Therapeutics Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Addex Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 47,1 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Addex Therapeutics bei 0 Prozent, was 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Biotechnologie" beträgt 2%. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde die Aktie von Addex Therapeutics anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Addex Therapeutics war eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Addex Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.