Addex Therapeutics Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Addex Therapeutics zeigt, dass der Aktienkurs von 0,072 CHF derzeit um +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 77,03 Punkte, was darauf hinweist, dass die Addex Therapeutics momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Addex Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -70 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 0,47 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -70,47 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 70,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Addex Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringe Diskussion über das Unternehmen führen ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des geringen Interesses in den sozialen Medien als "Schlecht" eingestuft.