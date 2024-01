Addex Therapeutics Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Addex Therapeutics":

Addex Therapeutics: Analyse von Sentiment, Dividende, Anleger und Fundamentaldaten

Das Sentiment und der Buzz rund um Addex Therapeutics lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Addex Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Addex Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,27 %. Infolgedessen wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Addex Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung somit die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 206,68 ist Addex Therapeutics deutlich teurer als das Branchenmittel und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,48, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.