Addex Therapeutics Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Addex Therapeutics liegt der 7-Tage-RSI bei 20,95 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,75, was darauf hindeutet, dass Addex Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Addex Therapeutics hat ein KGV von 206,68, was deutlich über dem Branchenmittel von 61,48 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Addex Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -54,27 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 2,74 Prozent in der Biotechnologie-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, der eine Rendite von 2,93 Prozent erzielte, liegt Addex Therapeutics mit einer Unterperformance von 57,21 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Addex Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,27 % als unterdurchschnittlich eingestuft wird. Aufgrund dieser Differenz wird auch in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.