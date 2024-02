Addex Therapeutics Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Addex Therapeutics":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Addex Therapeutics wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Addex Therapeutics liegt bei 64,56 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI (RSI25) liegt bei 38,41, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Addex Therapeutics ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 206,68, was 167 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" liegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Addex Therapeutics bei 0 Prozent, was 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.