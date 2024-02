Addex Therapeutics Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Addex Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "neutral". Die Anzahl der Beiträge zu Addex Therapeutics deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde weniger über Addex Therapeutics diskutiert als üblich, und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Daher erhält die Aktie ein "schlecht" Rating.

Anleger, die die Diskussion in den sozialen Medien verfolgen, zeigten sich in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Addex Therapeutics. An drei Tagen konzentrierte sich die Diskussion hauptsächlich auf positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Addex Therapeutics daher eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "neutral" Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Unternehmen in der "Biotechnologie"-Branche ergab sich für Addex Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -70 Prozent. Im Branchenvergleich liegt die Durchschnittssteigerung bei 0,47 Prozent, was bedeutet, dass Addex Therapeutics um -70,47 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,75 Prozent, und Addex Therapeutics lag um 70,75 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, weist Addex Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,26 % für die "Biotechnologie"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 2,26 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.