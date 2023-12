Addentax Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Aktie von Addentax wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergab sich eine Abweichung von -21,74 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wurde ein aktueller Wert von 1,26 USD festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass Addentax im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist. Dies führte zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Des Weiteren wurden auch die sozialen Plattformen in Betracht gezogen, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führte.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Addentax, wobei die technische Analyse und die Dividende auf "Schlecht" hindeuten, während das Stimmungsbild der Anleger das Rating "Gut" erhält.