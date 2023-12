Addentax Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Addentax liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,41 für Luftfracht und Logistikunternehmen unterdurchschnittlich ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleichzeitig deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Addentax liegt bei 32,39, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Addentax derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.