Addentax Aktie: So nicht zu erwarten!

Aktuelle Einschätzung der Addentax-Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Addentax investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik einen geringeren Ertrag von 5,07 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Addentax-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,62 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,24 USD liegt, was einer Abweichung von -23,46 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein anderes Bild. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Addentax in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aus diesen Daten ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Addentax-Aktie.