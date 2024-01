Addentax Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividende der Addentax-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was einen Ertrag von 5,07 Prozentpunkten unter dem Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik bedeutet. Diese niedrige Dividende führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral.

Auch auf fundamentaler Ebene zeigt sich die Addentax-Aktie im Vergleich zur Branche als günstig, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,54, was 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.