Addentax Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse des Addentax werden der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,23 Punkten, was darauf hinweist, dass Addentax weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,77 ebenfalls an, dass Addentax weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Die Dividendenrendite von Addentax liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung zur Anleger-Stimmung "Schlecht" lautet.