Add New Energy Investment Aktie: Reine Nervensache!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Add New Energy Investment liegt derzeit bei 1,55, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 97 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 51. Auf Grundlage dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Add New Energy Investment diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Add New Energy Investment liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 % in der Branche "Metalle und Bergbau". Mit einer Differenz von 6,04 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Untersuchung ergeben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Add New Energy Investment daher die Note "Neutral" erteilt.