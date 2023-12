Add New Energy Investment Aktie: Chancenlos!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Add New Energy Investment in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Add New Energy Investment kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Add New Energy Investment mit 0,5 HKD derzeit um -10,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Add New Energy Investment bei 1,55, was unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 51,38 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf die Dividende liegt Add New Energy Investment mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,98 %) niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, da die Differenz 5,98 Prozentpunkte beträgt. Aufgrund dessen wird derzeit eine Bewertung als "Schlecht" abgeleitet.