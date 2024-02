AddLife AB Aktie: Das war ja klar …

Der langfristige Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Addlife lässt sich anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was weiterhin auf eine neutrale Wertung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 96,33 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 102,4 SEK liegt. Dies deutet auf eine positive Abweichung von 6,3 Prozent hin und erhält somit eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs (108 SEK) unter dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (-5,19 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Addlife basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 64,94 und für 25 Tage bei 58,67, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Addlife basierend auf dem langfristigen Sentiment, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.