AddLife AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Addlife liegt bei 23,41, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beträgt 28,43 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Addlife-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +11,31 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 77,94 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Addlife in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Addlife wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.