AddLife AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse von Addlife-Aktien zeigt, dass sich der Wert in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 96,33 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 102,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält Addlife eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 108 SEK, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,19 Prozent) liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Addlife-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Addlife diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Addlife weisen auf eine mittlere Aktivität und Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Addlife liegt bei 64,94 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 58,67 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Addlife auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI eine "Neutral"-Bewertung.