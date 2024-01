Adcore Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Adcore-Aktie bei 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung des Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Einstufung für die RSI als "Neutral" betrachtet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Adcore ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Adcore-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren jedoch weder stark positiv noch negativ, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adcore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,185 CAD) weicht um -11,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 0,19 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,63 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Adcore-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.