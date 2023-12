Adcore Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Adcore. Basierend auf dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Adcore bei 0,18 CAD und damit -5,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -14,29 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Kommunikation im Netz, erhält Adcore eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Adcore liegt bei 71,43, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Adcore.