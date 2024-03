Adcapital AG Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Aktie von Adcapital zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,28 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs schloss bei 1,26 EUR, was einem Abstand von -1,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,24 EUR, was einer Differenz von +1,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Adcapital weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 50 liegt. Insgesamt erhält das Adcapital-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat Adcapital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,48 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,27 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,75 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von 21,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adcapital bei 13,02, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.