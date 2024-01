Adcapital AG Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Kürzlich war auch die Aktie von Adcapital Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Außerdem hat sich der Markt in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Themen rund um Adcapital befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende ist Adcapital mit einer Ausschüttung von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,73%) als niedriger einzustufen, da die Differenz 5,73 Prozentpunkte beträgt. Somit lässt sich derzeit eine Einstufung als "Schlecht" ableiten.

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adcapital als Neutral-Titel zu bewerten. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Adcapital-Aktie beträgt 55,88, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 beträgt 53,06, was für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adcapital liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 51,34) unter dem Durchschnitt (ca. 75 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Adcapital daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

