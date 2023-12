Adcapital AG Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Adcapital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Adcapital um 30,99 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,11 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,99 Prozent, und Adcapital liegt aktuell 24,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Adcapital liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 beträgt 52,38, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Adcapital-Wertpapier daher in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Adcapital weist einen KGV-Wert von 13,02 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 51,22. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Adcapital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,22 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,43 Prozent entspricht. Für den GD50 ergibt sich ein Kurs von 1,24 EUR, was einer Abweichung von -1,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine Mischung aus Bewertungen, die von "Schlecht" über "Neutral" bis hin zu "Gut" reichen.