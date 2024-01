Adcapital AG Aktie: Lieber erstmal halten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adcapital liegt derzeit bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,34 für "Kapitalmärkte" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Finanzen" verzeichnet Adcapital eine Rendite von -17,88 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,83 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher erhält die Adcapital-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Adcapital um -7,75 Prozent vom GD200 (1,29 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 1,22 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Adcapital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.