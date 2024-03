Adcapital AG Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Vergleich des Aktienkurses von Adcapital mit anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt eine Rendite von 0,78 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 10,32 Prozent, wobei Adcapital mit 9,55 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Adcapital nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 13,02 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", welcher bei 74,97 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Adcapital von 1,28 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (1,28 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,26 EUR, was einem Abstand von +1,59 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Adcapital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Adcapital im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5,56 % in der Branche Kapitalmärkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,56 Prozentpunkte niedriger ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags führt dies zur Einstufung "Schlecht".