Adc Therapeutics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adc Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (25) als auch der 25-Tage-RSI (20,1) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Aktie von Adc Therapeutics langfristig als positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was einer Erwartung von 686,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält Adc Therapeutics eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Adc Therapeutics diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt (1,59 USD) und der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (0,83 USD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+91,57 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Adc Therapeutics auf Basis des RSI, der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.