Adc Therapeutics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Adc Therapeutics wird auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,52 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,92 USD) um +26,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1,06 USD, was einer Abweichung von +81,13 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adc Therapeutics-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 36,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 31,53 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Adc Therapeutics. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 160,42 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Adc Therapeutics-Aktie somit ein "Gut"-Rating.