Adc Therapeutics Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Analysteneinschätzung für die Adc Therapeutics-Aktie ist größtenteils positiv, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 2 Analysten im letzten Jahr. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut" und 1 "Neutral", was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führte. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 12,5 USD, was auf einen potenziellen Anstieg um 653,01 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,66 USD hindeutet. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adc Therapeutics-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Im Vergleich dazu war die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher aus der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Adc Therapeutics.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit über der 200-Tage-Linie (GD200) von 1,53 USD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,95 USD, was zu einem Abstand von +74,74 Prozent und somit zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Adc Therapeutics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.