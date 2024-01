Adc Therapeutics Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aktie von Adc Therapeutics zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 31,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Adc Therapeutics.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien bezüglich des Aktienmarkts. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Adc Therapeutics diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Dadurch erhält Adc Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass sich die Stimmung für Adc Therapeutics in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt zudem eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Adc Therapeutics vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Adc Therapeutics aus dem letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Adc Therapeutics-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.