Adc Therapeutics Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adc Therapeutics ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adc Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,87, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,5, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adc Therapeutics verläuft derzeit bei 1,95 USD. Dies führt zu der Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 4,2 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +115,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,93 USD. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +6,87 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Adc Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Adc Therapeutics. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Adc Therapeutics zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, woraus die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.