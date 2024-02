Adc Therapeutics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Adc Therapeutics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,7 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 4,69 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +175,88 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 2,56 USD, was einer Distanz von +83,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Adc Therapeutics bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Adc Therapeutics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Adc Therapeutics in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adc Therapeutics-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 41 liegt, was als "Neutral" bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 22,72 überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Adc Therapeutics.