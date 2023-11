Adc Therapeutics Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Adc Therapeutics-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 18,24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" angesehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Adc Therapeutics-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Diskussionen und Meinungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da sich positive und negative Stimmungen ausgleichen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adc Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,77 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,73 USD weicht somit um -58,76 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,74 USD, was einer Abweichung von -1,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen rund um Adc Therapeutics langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen und daher als "Schlecht" bewertet werden. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dabei kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Adc Therapeutics-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Diskussionen.