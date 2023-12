Adc Therapeutics Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Adc Therapeutics eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten die Anleger von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Adc Therapeutics als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Adc Therapeutics vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,5 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Adc Therapeutics von 1,02 USD mit -37,8 Prozent Entfernung vom GD200 (1,64 USD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,77 USD auf, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Adc Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adc Therapeutics-Aktie hat einen Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,76 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Adc Therapeutics.