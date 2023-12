Adc Therapeutics Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie der Adc Therapeutics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen entfallen 1 auf "Gut", 1 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,5 USD, was einer Erwartung von 686,16 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Adc Therapeutics besonders positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich auch überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt der Adc Therapeutics-Aktie liegt bei 1,59 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 0,83 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Adc Therapeutics basierend auf der RSI-Bewertung.