Adc Therapeutics Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Adc Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Adc Therapeutics damit als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adc Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,63 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine positive Bewertung aufgrund des über dem Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses. In Summe wird die Adc Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Adc Therapeutics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Adc Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 12,5 USD liegt das Aufwärtspotential bei 1150 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Adc Therapeutics für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.