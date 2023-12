Adbri Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Adelaide Brighton":

Die Dividendenrendite von Adbri beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Adbri zeigt, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Adbri haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.