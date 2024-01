Adbri Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Baumaterialienbranche schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,55 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,55 % bedeutet. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite von Adbri als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Adbri bei 3,08 AUD, was einer Abweichung von +31,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +41,94 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Adbri aktuell 16,67, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 14 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Adbri ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotz einiger Diskussionen in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.