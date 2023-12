Adbri Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adelaide Brighton":

Die Aktie von Adbri wurde in den letzten Monaten nur wenig diskutiert, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Adbri derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adbri ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Daher erhält die Aktie in der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12 liegt, was bedeutet, dass die Börse 12,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Adbri zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.