Adavale Resources Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Wert von 50 gilt dabei als neutral. Sowohl der RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse nutzt trendfolgende Indikatoren, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Adavale-Aktie bei 0,01 AUD für die letzten 200 Handelstage liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,006 AUD (-40 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 AUD unter dem Schlusskurs (-40 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält Adavale daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Adavale in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Somit erhält Adavale in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen eher neutral, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an einem Tag dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch verstärkt positive Kommunikation über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.