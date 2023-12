Adastra Holdings Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Adastra zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Adastra führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adastra-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -42,86 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 40 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,14 eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Aktie von Adastra damit in verschiedenen Bereichen überwiegend neutrale oder schlechte Bewertungen, was auf eine eher kritische Einschätzung hindeutet.