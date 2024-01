Adastra Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ero Copper":

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Analysten erfolgt nicht nur auf Basis von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch unter Berücksichtigung weicher Faktoren wie der Stimmung. Adastra wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Adastra in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Adastra hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen an. Der RSI der Adastra liegt bei 66,67, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Adastra wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse der Adastra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,33 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,185 CAD liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Adastra-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.