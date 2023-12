Adastra Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktie von Adastra wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In den sozialen Medien wurde Adastra in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und somit eine gute Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Adastra und ergibt einen Wert von 78,57, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer schlechten Einschätzung führt. Jedoch zeigt die 25-Tage-Betrachtung (RSI25) einen neutralen Wert, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einschätzung für den RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 0,35 CAD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,185 CAD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine negative Abweichung vom gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Summe erhält die Aktie von Adastra somit eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität, als auch in der technischen Analyse und charttechnischen Entwicklung.