Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Bewertung einer Aktie umfasst viele Faktoren, darunter auch die Stimmung und Diskussionen im Netz. Im Falle von Adaro Energy Indonesia Pt deutet die Diskussionsintensität auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Häufigkeit der Wortbeiträge im Netz die übliche Aktivität nicht überschreitet. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch weniger ermutigende Ergebnisse. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,15 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,141 EUR eine negative Abweichung von 6 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnlich schlechtes Bild, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden Adaro Energy Indonesia Pt von privaten Nutzern in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 77,78, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Gesamteinschätzung für die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie, basierend auf den verschiedenen Faktoren der Analyse.