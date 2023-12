Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Adaro Energy Indonesia Pt jedoch kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Adaro Energy Indonesia Pt eine Ausprägung von 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was auf 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält die Adaro Energy Indonesia Pt derzeit ebenfalls ein Rating von "Gut". Der GD200 verläuft bei 0,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine ähnliche Abweichung von +6,67 Prozent, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Bewertungen und Kommentare der privaten Nutzer in sozialen Medien zeigen in den vergangenen zwei Wochen eine eher neutrale Einschätzung von Adaro Energy Indonesia Pt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass die Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und technischer Analyse eine insgesamt neutrale bis positive Einschätzung für Adaro Energy Indonesia Pt liefert.