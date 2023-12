Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Adaro Energy Indonesia Pt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (0,149 EUR) weist lediglich eine Abweichung von -0,67 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI mit 47,56 weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Adaro Energy Indonesia Pt weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.