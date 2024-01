Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Anlegerstimmung für Adaro Energy Indonesia Pt war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Adaro Energy Indonesia Pt beträgt der 7-Tage-RSI 58,06 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,46 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,15 EUR mit dem aktuellen Kurs von 0,144 EUR eine Abweichung von -4 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer ähnlichen Abweichung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Adaro Energy Indonesia Pt in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.