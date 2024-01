Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten hat sich die Stimmungslage der Anleger bezüglich der Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen verstärkt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Auch dies führt zu einer positiven Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Bei der Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Adaro Energy Indonesia Pt zeigt sich, dass der Wert auf 7-Tage-Basis bei 61,76 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,37, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,15 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,14 EUR weicht um -6,67 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer negativen Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder überwiegend positiv noch negativ waren, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

