Adaro Energy Tbk Pt Adr Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Kennzahl der technischen Analyse, die angibt, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Adaro Energy Indonesia Pt wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,68 eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,15 Euro für die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,142 Euro, was einem Unterschied von -5,33 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adaro Energy Indonesia Pt ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder überwiegend positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen lag der Fokus jedoch auf positiven Themen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie.