Adaptive Biotechnologies Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Aktie von Adaptive Biotechnologies ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,96 USD, was einem Unterschied von -23,81 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 4,44 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+11,71 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Adaptive Biotechnologies. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Adaptive Biotechnologies-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Adaptive Biotechnologies vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 7 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 41,13 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Adaptive Biotechnologies. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Adaptive Biotechnologies als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 43,51, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 48,77, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.